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Immobilier commercial en el Masnou, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 676 m² dans el Masnou, Espagne
Propriété commerciale 676 m²
el Masnou, Espagne
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Surface 676 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel 3 étoiles 20 pièces à vendre à El Masnou, Barcelone El Masnou est une ville balnéaire …
$5,23M
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Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain dans el Masnou, Espagne
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Espagne
Nombre de pièces 65
Surface 6 500 m²
Vente d'un excellent hôtel 4 étoiles en bord de mer en Catalogne, Espagne — 12 000 000 €, 6%…
$14,06M
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