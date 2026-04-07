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Piscine Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Vega Baja del Segura, Espagne

Torrevieja
4
Orihuela
3
Pilar de la Horadada
9
Guardamar del Segura
3
9 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Los Montesinos, Espagne
Duplex 3 chambres
Los Montesinos, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 197 m²
Nombre d'étages 1
Superbe maison duplex au dernier étage avec une grande terrasse sur le toit, une piscine com…
$345,181
T.V.A.
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Duplex 2 chambres dans Benijofar, Espagne
Duplex 2 chambres
Benijofar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Nombre d'étages 1
Duplex élégant au dernier étage avec une terrasse sur le toit ensoleillée et un jacuzzi, idé…
$322,443
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Duplex 2 chambres dans Los Montesinos, Espagne
Duplex 2 chambres
Los Montesinos, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Nombre d'étages 1
Incroyable maison duplex au dernier étage avec grande terrasse sur le toit, piscine communau…
$310,548
T.V.A.
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Duplex 2 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Duplex 2 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Maison duplex au rez-de-chaussée avec grande terrasse de jardin et piscine communautaire dan…
$248,207
T.V.A.
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Duplex 2 chambres dans Los Montesinos, Espagne
Duplex 2 chambres
Los Montesinos, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Duplex moderne au rez-de-chaussée avec grand jardin, piscine communautaire, salle de sport e…
$275,890
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Duplex 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Duplex 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 1
Superbe maison en duplex au dernier étage avec une grande terrasse sur le toit et une piscin…
$376,070
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Melrose VillasMelrose Villas
Duplex 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Duplex 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Duplex de luxe au rez-de-chaussée avec une grande terrasse et une piscine communautaire situ…
$352,928
T.V.A.
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Duplex 2 chambres dans San Fulgencio, Espagne
Duplex 2 chambres
San Fulgencio, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Sol 1
Duplex supérieur raffiné avec une vaste terrasse privée sur le toit, un aménagement intérieu…
$351,770
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Duplex 2 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Duplex 2 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Un duplex de plage fantastique au dernier étage avec une terrasse sur le toit privée, des pi…
$399,803
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Vega Baja del Segura, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
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