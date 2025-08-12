Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Guardamar del Segura
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Guardamar del Segura, Espagne

5 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Duplex 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…
$257,521
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Duplex 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 4
Guardamar del Segura Duplex Penthouse, has three bedrooms, 3 bathrooms and garage, close to …
$204,966
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Duplex 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
(RU) (EN) (EN) (EN) (EN) Los secanos, расшолаюается на 1 штае. комнат (3 сальни, 1 салон), 3…
$323,861
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
TekceTekce
Duplex 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Duplex 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 2
Great duplex penthouse in gated community with pool. It has 3 bedrooms, 2 bathrooms, open ki…
$168,094
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Duplex 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 113 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…
$265,411
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller