Propriétés d'investissement à vendre en Valence, Espagne

propriété commerciale
48
hôtels
11
11 propriétés total trouvé
Investissement 1 000 m² dans Ayora, Espagne
Investissement 1 000 m²
Ayora, Espagne
Surface 1 000 m²
Aujourd'hui, cette ferme est une fabrique de fromage de renommée nationale dans la productio…
$889,852
Laisser une demande
Investissement 3 000 m² dans Utiel, Espagne
Investissement 3 000 m²
Utiel, Espagne
Surface 3 000 m²
La empresa consta de 1 instalación fotovoltaica fija de 35 kW. La instalación está ubicada e…
$249,959
Laisser une demande
Investissement dans Manises, Espagne
Investissement
Manises, Espagne
Geriatric centre is located just 15 minutes from the capital and 20 min from the internation…
$1,40M
Laisser une demande
Investissement dans Alberic, Espagne
Investissement
Alberic, Espagne
Nombre de salles de bains 1
Petrol station for sale. It´s situated in a town of Valencia. Annual sales are 3,300,000 lit…
$1,10M
Laisser une demande
Investissement 1 400 m² dans Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Investissement 1 400 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Nombre de salles de bains 58
Surface 1 400 m²
Residence sells for students to only 300m of the universities, 58 rooms of which 3 are for m…
$749,876
Laisser une demande
Investissement 16 000 m² dans Alicante, Espagne
Investissement 16 000 m²
Alicante, Espagne
Surface 16 000 m²
Geriatric centre in the Alicante province. It´s currently empty and did not get to premiere.…
$12,00M
Laisser une demande
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES dans el Castellar lOliveral, Espagne
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Espagne
Surface 1 358 m²
UNIQUE INVESTMENT IN SPAIN: CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES Price: €2,300,000 + …
$2,68M
Laisser une demande
Investissement 641 m² dans lEliana, Espagne
Investissement 641 m²
lEliana, Espagne
Chambres 21
Surface 641 m²
Club for men for sale in Alterne near Valencia capital
$499,917
Laisser une demande
Investissement 3 545 m² dans Cullera, Espagne
Investissement 3 545 m²
Cullera, Espagne
Surface 3 545 m²
Résidence à Cullera, avec un maximum de capacité sur 477 personnes et d'une superficie 3545,…
$8,20M
Laisser une demande
Investissement 1 840 m² dans Alicante, Espagne
Investissement 1 840 m²
Alicante, Espagne
Surface 1 840 m²
They sell to themselves lot of 20 housings in the center of Alicante, more 20 garages all th…
$1,75M
Laisser une demande
Investissement dans Lliria, Espagne
Investissement
Lliria, Espagne
Petrol station for sale. It´s situted near Valencia. Annual sales are 1,850,000 liters. Ther…
$1,10M
Laisser une demande
