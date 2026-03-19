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Mountain View Appartements à vendre en Castellón, Espagne

la Plana Alta
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Penthouse 3 chambres dans Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Penthouse 3 chambres
Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 373 m²
Sol 3/3
Penthouse haut de gamme de luxe près de la plage offrant une vue incroyable sur la mer et un…
$1,33M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Types de propriétés en Castellón

penthouses
2 BHK
3 BHK
4 BHK

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avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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