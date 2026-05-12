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Appartements avec garage à vendre en Castellón, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Cabanes, Espagne
Appartement 2 chambres
Cabanes, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
Sol 2/11
Nous vous proposons un appartement dans le très beau complexe résidentiel Ciudad Jardín, sit…
$248,074
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Appartement 3 chambres dans Cabanes, Espagne
Appartement 3 chambres
Cabanes, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/10
Appartement dans un très beau complexe résidentiel Ciudad Jardín, situé à Oropesa del Mar - …
$263,770
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Appartement 1 chambre dans Cabanes, Espagne
Appartement 1 chambre
Cabanes, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 11/11
Appartement dans un très beau complexe résidentiel Ciudad Jardín, situé à Oropesa del Mar - …
$211,011
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Cabanes, Espagne
Appartement 2 chambres
Cabanes, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 11/11
Appartement dans un très beau complexe résidentiel Ciudad Jardín, situé à Oropesa del Mar - …
$261,464
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Appartement 2 chambres dans Cabanes, Espagne
Appartement 2 chambres
Cabanes, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 2/11
Nous vous présentons des appartements sur la première ligne de la mer avec une vue frontale …
$361,434
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Types de propriétés en Castellón

penthouses
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Castellón, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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