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Maisons de ville Piscine à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

Los Alcazares
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Maison de ville 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Maison de ville moderne et généreuse avec une spacieuse terrasse sur le toit, une piscine pr…
$482,662
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Maison de ville 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Élégante maison de ville spacieuse avec piscine privée, grande terrasse sur le toit et jardi…
$436,694
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Terrain de golf
Bon marché
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