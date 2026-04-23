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Maisons de ville à vendre en La Union, Espagne

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4 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans La Union, Espagne
Maison de ville 3 chambres
La Union, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 173 m²
Maisons mitoyennes neuves avec vue sur la mer à Portman, Murcie Cadre de vie résidentiel ex…
$253,993
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Maison de ville 3 chambres dans La Union, Espagne
Maison de ville 3 chambres
La Union, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 173 m²
Maisons mitoyennes neuves avec vue sur la mer à Portman, Murcie Cadre de vie réside…
$249,964
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Maison de ville 2 chambres dans La Union, Espagne
Maison de ville 2 chambres
La Union, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Maisons mitoyennes neuves avec vue sur la mer à Portman, Murcie Cadre de vie réside…
$230,199
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 2 chambres dans La Union, Espagne
Maison de ville 2 chambres
La Union, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Maisons mitoyennes neuves avec vue sur la mer à Portman, Murcie Cadre de vie résidentiel ex…
$233,910
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