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Penthouses Piscine à vendre en Cadix, Espagne

San Roque
7
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2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans San Roque, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 275 m²
Sol 3/3
Excellent penthouse en duplex dans un prestigieux complexe de golf avec d’immenses terrasses…
$734,338
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans San Roque, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Sol 3/3
Penthouse de prestige avec grande terrasse sur le toit, piscine et jardin partagés, et vue i…
$543,897
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Cadix, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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