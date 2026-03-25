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Penthouses à vendre en Tarifa, Espagne

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7 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Magnifique penthouse situé dans la plage avec vue sur la mer appartenant à une belle urbanis…
$417,189
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Penthouse 2 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Penthouse dans Tarifa, Espagne
Penthouse
Tarifa, Espagne
Surface 88 m²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488,138
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AuraAura
Penthouse 2 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428,476
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Penthouse 2 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390,510
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Penthouse 2 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466,443
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 3 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 3 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Duplex attic in 2018 building with pool on the community roof. It is a third exterior plant…
$650,850
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