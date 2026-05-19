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Maisons neuves en Cadix, Espagne

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Cadix, Espagne
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$3,18M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Vente😍La Roca de San DiegoVilla individuelle, nouveau bâtiment.Vendu pour 2 700 000 eurosSurface intérieure - 436 m2Terrasse - 155 m2Terrain - 1000 m24 chambres6 salles de bainsSauna, piscine intérieure, fenêtre au sous-sol avec vue sur la piscine.Vue panoramique, vue mer.À 5 minutes du port…
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