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avec jardin Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Cadix, Espagne

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans San Roque, Espagne
Duplex 2 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Nombre d'étages 1
Maison moderne en duplex au dernier étage avec grande terrasse sur le toit, piscine communau…
$556,584
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Cadix, Espagne

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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