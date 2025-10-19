Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Cadix
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Duplex à vendre en Cadix, Espagne

1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans San Roque, Espagne
Duplex 4 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 3
Appartements étonnants avec vue sur la mer et le golf près du parcours de golf à La Alcaides…
$752,212
