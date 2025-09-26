  1. Realting.com
Nouveaux bâtiments à vendre en Barcelonais

Barcelone
2
lHospitalet de Llobregat
1
lHospitalet de Llobregat, Espagne
depuis
$573,310
L'année de construction 2025
Appartements modernes avec balcons et terrasses à Santa Eulàlia Le quartier de l'Hospitalet de Llobregat est animé et bien développé. Il offre des parcs, des lieux culturels, des installations sportives et de nombreux services tels que des restaurants, des centres commerciaux et des centres …
Barcelone, Espagne
depuis
$898,727
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Maisons à proximité de la mer et du centre-ville à Sant Martí, Barcelone Situé dans le quartier branché de Poblenou, ce projet est entouré d'universités de renom, d'espaces de coworking, d'écoles d'art, de restaurants et d'entreprises technologiques. Ce projet, situé à proximité du Parc Cent…
Barcelone, Espagne
depuis
$1,21M
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Maisons à proximité de la mer et du centre-ville à Sant Martí, Barcelone Situé dans le quartier branché de Poblenou, ce projet est entouré d'universités de renom, d'espaces de coworking, d'écoles d'art, de restaurants et d'entreprises technologiques. Ce projet, situé à proximité du Parc Cent…
