Maisons à vendre en Arona, Espagne

villas
10
bungalows
4
maisons de ville
17
duplex
13
47 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Arona, Espagne
Villa 5 chambres
Arona, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 140 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, piscine commune
$1,49M
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa 4 chambres dans Arona, Espagne
Villa 4 chambres
Arona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 545 m²
Villa d'angle moderne située dans l'une des meilleures résidences de la ville de Los Cristia…
$1,02M
Maison de ville 4 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Arona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 267 m²
Une belle maison de ville moderne dans le complexe Mesetas Del Mar à Los Cristianos. La prop…
$871,807
Lupain Properties
Langues
English
TekceTekce
Duplex 3 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$476,588
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Maison de ville 6 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 6 chambres
Arona, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 333 m²
Propriété spacieuse dans le quartier calme de Costa del Silencio Arona. Il est construit sur…
$406,843
Lupain Properties
Langues
English
Duplex 2 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 2 chambres
Arona, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Penthouse Duplex dans le Parque de la Reina. Vendu meublé. Il y a un parking et une salle de…
$219,078
Duplex 1 chambre dans Arona, Espagne
Duplex 1 chambre
Arona, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$430,092
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Charmante maison de ville située dans la zone désirable de Chayofa, à seulement 5 minutes en…
$502,668
Lupain Properties
Langues
English
Maison 3 chambres dans Palm Mar Arona, Espagne
Maison 3 chambres
Palm Mar Arona, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Penthouse duplex luxueux avec vue à 360° à vendre! Ce magnifique penthouse est situé dans la…
$931,546
Duplex 2 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 2 chambres
Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
En vente est un beau duplex, qui est situé dans le complexe Golf Resort, dans la zone Los Cr…
$425,132
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Maison de ville à vendre à La Finca, la première phase de Aguilas del Teide. Au premier étag…
$305,164
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
A vendre une maison de ville de trois étages située à El Camison, à la frontière entre les v…
$524,136
Villa 2 chambres dans Arona, Espagne
Villa 2 chambres
Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
jardin, terrasse, garage, vue sur la montagne
$639,325
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Bungalow 2 chambres dans Palm Mar Arona, Espagne
Bungalow 2 chambres
Palm Mar Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
A vendre bungalow d'une superficie de 75 m2, situé sur un terrain de 300 m2. Situé à Palm Ma…
$559,078
Maison de ville 2 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Maison de ville élégante à El Camisón, Las Américas Situé dans le quartier très recherché d'…
$575,393
Lupain Properties
Langues
English
Maison de ville 4 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Arona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
A vendre coin maison de ville de trois étages d'une superficie de 135 m2. Situé à El Camison…
$464,734
Duplex 3 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 3 chambres
Arona, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
A vendre appartement duplex dans le complexe Santa Ana dans le quartier Costa del Silencio. …
$273,984
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 183 m²
A vendre maison de ville dans le complexe résidentiel de Portonovo, dans la ville de Los Cri…
$763,867
Maison de ville 2 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
We have for sale this wonderful townhouse in the Los Halcones complex. It offers two bedroom…
$208,965
Duplex 2 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 2 chambres
Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 53 m²
En vente est un duplex situé à Château Harbor. Duplex se compose de: 2 chambres, 2 salles de…
$220,137
Bungalow 6 chambres dans Arona, Espagne
Bungalow 6 chambres
Arona, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 1
A vendre un terrain unique avec 3 maisons, avec belle vue sur la mer, jardins avec des plant…
$1,50M
Lupain Properties
Langues
English
Villa 4 chambres dans Palm Mar Arona, Espagne
Villa 4 chambres
Palm Mar Arona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$2,03M
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa 3 chambres dans El Bebedero, Espagne
Villa 3 chambres
El Bebedero, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
En vente est une villa de luxe avec une vue imprenable sur l'océan et le volcan Teide situé …
$582,373
Duplex 2 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 2 chambres
Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
jardin, terrasse, piscine commune
$813,687
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Maison 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Belle maison typique au coeur de la ville d'Arona. il dispose de 3 chambres de très bonne ta…
$325,358
Lupain Properties
Langues
English
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Fantastique maison jumelée dans le complexe populaire El Camisón à Playa de Las Américas (Ar…
$656,761
Lupain Properties
Langues
English
Duplex 2 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 2 chambres
Arona, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Appartement Duplex avec deux chambres à vendre dans le complexe Altamar Paradise à Playa de …
$421,935
Villa 3 chambres dans Palm Mar Arona, Espagne
Villa 3 chambres
Palm Mar Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Belle villa avec vue imprenable sur l'océan près de la réserve naturelle Palm Mar. Cette vil…
$980,863
Villa 5 chambres dans Arona, Espagne
Villa 5 chambres
Arona, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 253 m²
En vente est une villa séparée située dans la région Valle San Lorenzo, Arona municipalité. …
$687,200
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Maison de ville à vendre dans le complexe résidentiel d'élite nouvellement construit PortoNo…
$634,787
