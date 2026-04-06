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Vue sur la mer Villas à vendre en Alméria, Espagne

Vera
24
3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Cuevas del Almanzora, Espagne
Villa 3 chambres
Cuevas del Almanzora, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 295 m²
Nombre d'étages 1
Superbe villa sur le terrain de golf avec piscine privée : vie de luxe avec vue sur la monta…
$780,182
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Cuevas del Almanzora, Espagne
Villa 3 chambres
Cuevas del Almanzora, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Villa opulente flambant neuve située sur un terrain de golf, bénéficiant d’une terrasse spac…
$401,222
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Cuevas del Almanzora, Espagne
Villa 4 chambres
Cuevas del Almanzora, Espagne
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 293 m²
Nombre d'étages 1
Ogromna, luksusowa willa położona na terenie ośrodka golfowego z dużym tarasem i luksusowymi…
$981,295
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Alméria, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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