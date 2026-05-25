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Villas près du club de golf à vendre en Alméria, Espagne

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Vera
27
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Cuevas del Almanzora, Espagne
Villa 4 chambres
Cuevas del Almanzora, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 293 m²
Nombre d'étages 1
Ogromna, luksusowa willa położona na terenie ośrodka golfowego z dużym tarasem i luksusowymi…
$1,10M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Vera, Espagne
Villa 3 chambres
Vera, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Magnifique villa avec un immense jardin, terrasse sur le toit baignée de soleil et piscine s…
$680,134
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Cuevas del Almanzora, Espagne
Villa 3 chambres
Cuevas del Almanzora, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 295 m²
Nombre d'étages 1
Superbe villa sur le terrain de golf avec piscine privée : vie de luxe avec vue sur la monta…
$780,182
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Alméria, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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