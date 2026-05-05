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Maison de ville 3 chambres dans Los Montesinos, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Los Montesinos, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 183 m²
Nombre d'étages 2
Superbe maison de ville jumelée offrant une piscine privée, un grand jardin et une terrasse …
$463,887
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Alicante, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
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