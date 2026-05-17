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Immobilier commercial en Riyad, Arabie saoudite

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hôtels
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4 propriétés total trouvé
Hôtel 435 m² dans As Sulayyil, Arabie saoudite
Hôtel 435 m²
As Sulayyil, Arabie saoudite
Surface 435 m²
Cet hôtel petit mais fin a été ouvert il y a 14 ans à Szeged, la troisième plus grande ville…
$1,69M
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Hôtel 6 700 m² dans Riyad, Arabie saoudite
Hôtel 6 700 m²
Riyad, Arabie saoudite
Surface 6 700 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir un hôtel très bien gardé, sans o…
$7,30M
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Propriété commerciale dans Afif, Arabie saoudite
Propriété commerciale
Afif, Arabie saoudite
Nombre d'étages 2
$16,30M
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Hôtel 1 000 m² dans As Sulayyil, Arabie saoudite
Hôtel 1 000 m²
As Sulayyil, Arabie saoudite
Surface 1 000 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir un hôtel de haute qualité dans u…
$6,47M
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