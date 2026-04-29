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Immobilier commercial en Najran, Arabie saoudite

Sharurah
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4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 429 251 m² dans Sharurah, Arabie saoudite
Propriété commerciale 429 251 m²
Sharurah, Arabie saoudite
Surface 429 251 m²
Dans les grandes villes hongroises, en particulier à Budapest, il y a une forte demande spat…
$32,06M
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Hôtel dans Sharurah, Arabie saoudite
Hôtel
Sharurah, Arabie saoudite
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Hôtel 11 500 m² dans Sharurah, Arabie saoudite
Hôtel 11 500 m²
Sharurah, Arabie saoudite
Surface 11 500 m²
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Hôtel dans Sharurah, Arabie saoudite
Hôtel
Sharurah, Arabie saoudite
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