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Permis de résidence en Arabie saoudite

Arabie saoudite Arabie saoudite
Durée du processus: depuis 1 months
Frais: depuis
$50,000
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À propos du programme d'immigration

Service complet d'obtention d'un permis de séjour sur la base d'une révision de l'entreprise:

  • enregistrement
  • Permis de séjour pour les fondateurs
  • compte bancaire
  • Services supplémentaires:
  • Soutien aux entreprises (avocat + comptable)
  • pesonage
  • Représentant régional
  • partenariat et réseautage
Avantages
Durée du processus
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depuis 1 months
Frais
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