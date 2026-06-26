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Propriétées résidentielles à vendre en Haïl, Arabie saoudite

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Muhafazat Baq`a'
6
6 propriétés total trouvé
Appartement dans Haïl, Arabie saoudite
Appartement
Haïl, Arabie saoudite
Surface 40 m²
Sol 3/6
Numéro d'identification 34194656Prix: 63 456 eurosPopulation: Plage ensoleilléeSalle: 1Surfa…
$72,190
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Appartement dans Haïl, Arabie saoudite
Appartement
Haïl, Arabie saoudite
Surface 39 m²
Sol 3/6
Numéro d'identification 34194658Prix: 66,878 eurosPopulation: Plage ensoleilléeSalle: 1Surfa…
$76,083
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Appartement 1 chambre dans Haïl, Arabie saoudite
Appartement 1 chambre
Haïl, Arabie saoudite
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 62 m²
Sol 1/6
Numéro d'identification 34194660Prix: 98,736 eurosPopulation: Plage ensoleilléeSalle : 2Surf…
$112,326
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 1 chambre dans Haïl, Arabie saoudite
Appartement 1 chambre
Haïl, Arabie saoudite
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 61 m²
Sol 3/6
Numéro d'identification 34194666Prix: 106,820 eurosPopulation: Plage ensoleilléeSalle : 2Sur…
$121,523
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Appartement dans Haïl, Arabie saoudite
Appartement
Haïl, Arabie saoudite
Surface 39 m²
Sol 2/6
Numéro d'identification 34194654Prix: 60 543 euros Population: Plage ensoleilléeSalle: 1Surf…
$68,876
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Appartement 1 chambre dans Haïl, Arabie saoudite
Appartement 1 chambre
Haïl, Arabie saoudite
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 61 m²
Sol 2/6
Numéro d'identification 34194662Prix: 103,309 eurosPopulation: Plage ensoleilléeSalle : 2Sur…
$117,529
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TekceTekce

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