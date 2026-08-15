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Entrepôts à vendre en Tatarstan, Russie

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Naberejnye Tchelny
3
Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
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6 propriétés total trouvé
Entrepôt 26 089 m² dans Tatarskie Celny, Russie
Entrepôt 26 089 m²
Tatarskie Celny, Russie
Surface 26 089 m²
Sol 1
Sur le territoire du parc industriel, il est possible de construire un bâtiment de n'importe…
$233,072
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Entrepôt 17 784 m² dans Tatarskie Celny, Russie
Entrepôt 17 784 m²
Tatarskie Celny, Russie
Surface 17 784 m²
Sol 1
Sur le territoire du parc industriel, il est possible de construire un bâtiment de n'importe…
$202,406
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Entrepôt 36 563 m² dans Naberejnye Tchelny, Russie
Entrepôt 36 563 m²
Naberejnye Tchelny, Russie
Surface 36 563 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. République tatarstan, d Naberezhnye Chelny, Naro…
$416,132
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Entrepôt 18 247 m² dans Naberejnye Tchelny, Russie
Entrepôt 18 247 m²
Naberejnye Tchelny, Russie
Surface 18 247 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. République tatarstan, d Naberezhnye Chelny, Naro…
$207,680
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Entrepôt 18 315 m² dans Naberejnye Tchelny, Russie
Entrepôt 18 315 m²
Naberejnye Tchelny, Russie
Surface 18 315 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. République tatarstan, d Naberezhnye Chelny, Naro…
$208,452
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Entrepôt 8 502 m² dans Tatarskie Celny, Russie
Entrepôt 8 502 m²
Tatarskie Celny, Russie
Surface 8 502 m²
Sol 1
Sur le territoire du parc industriel, il est possible de construire un bâtiment de n'importe…
$96,764
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Types de propriétés en Tatarstan

propriété commerciale
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