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Entrepôts à vendre en Naberejnye Tchelny, Russie

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Entrepôt 18 247 m² dans Naberejnye Tchelny, Russie
Entrepôt 18 247 m²
Naberejnye Tchelny, Russie
Surface 18 247 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. République tatarstan, d Naberezhnye Chelny, Naro…
$209,124
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Entrepôt 36 563 m² dans Naberejnye Tchelny, Russie
Entrepôt 36 563 m²
Naberejnye Tchelny, Russie
Surface 36 563 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. République tatarstan, d Naberezhnye Chelny, Naro…
$419,026
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Entrepôt 18 315 m² dans Naberejnye Tchelny, Russie
Entrepôt 18 315 m²
Naberejnye Tchelny, Russie
Surface 18 315 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. République tatarstan, d Naberezhnye Chelny, Naro…
$209,901
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