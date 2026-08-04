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Entrepôts à vendre en Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie, Russie

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propriété commerciale
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Entrepôt 8 502 m² dans Tatarskie Celny, Russie
Entrepôt 8 502 m²
Tatarskie Celny, Russie
Surface 8 502 m²
Sol 1
Sur le territoire du parc industriel, il est possible de construire un bâtiment de n'importe…
$99,981
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Entrepôt 26 089 m² dans Tatarskie Celny, Russie
Entrepôt 26 089 m²
Tatarskie Celny, Russie
Surface 26 089 m²
Sol 1
Sur le territoire du parc industriel, il est possible de construire un bâtiment de n'importe…
$240,820
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Entrepôt 17 784 m² dans Tatarskie Celny, Russie
Entrepôt 17 784 m²
Tatarskie Celny, Russie
Surface 17 784 m²
Sol 1
Sur le territoire du parc industriel, il est possible de construire un bâtiment de n'importe…
$209,134
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