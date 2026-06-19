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Immobilier commercial en District fédéral du Sud, Russie

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Sotchi
3
Kraï de Krasnodar
4
Oblast de Rostov
3
7 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 22 m² dans town district of Sochi, Russie
Propriété commerciale 22 m²
town district of Sochi, Russie
Surface 22 m²
ярт. 137060546 - Oui. (TAUX DE FREE) ◾️◾️◾️4 ◾️◾️◾️◾️C'est pas vrai. ◾️◾️◾️◾️◾️- Oui.️◾️◾️◾️
$143,220
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Hôtel 600 m² dans Kabardinka, Russie
Hôtel 600 m²
Kabardinka, Russie
Surface 600 m²
Sol 3/3
J'attire votre attention sur un immeuble d'affaires avec 21 chambres d'hôtes, situé au cœur …
$2,30M
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Hôtel 138 m² dans town district of Sochi, Russie
Hôtel 138 m²
town district of Sochi, Russie
Surface 138 m²
Nombre d'étages 10
Vente chambre d'hôtel, 137.70 m2Complexe hôtelier "Jardin Nesky"1 lettreEntrée 1 sur 810e ét…
$1,70M
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Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Türkçe
International Property AlertInternational Property Alert
Entrepôt 2 700 m² dans Rostov-sur-le-Don, Russie
Entrepôt 2 700 m²
Rostov-sur-le-Don, Russie
Surface 2 700 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 2700 m2…
$50,172
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Entrepôt 5 030 m² dans Rostov-sur-le-Don, Russie
Entrepôt 5 030 m²
Rostov-sur-le-Don, Russie
Surface 5 030 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 5200 m2…
$93,469
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Restaurant complex in Berdyansk dans Zolotaya Kosa, Russie
Restaurant complex in Berdyansk
Zolotaya Kosa, Russie
Surface 245 m²
Vente d'un restaurant prêt à l'emploi.Berdyansk, côte d'Azov.Des photos du complexe seront e…
$691,872
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TekceTekce
Investissement dans Sotchi, Russie
Investissement
Sotchi, Russie
OFFRE D'INVESTISSEUR Hôtel et centre de bien-être sur Krasnaya Polyana 1. L'essence de la pr…
$509,08M
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