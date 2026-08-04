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Immobilier commercial en Vnoukovo, Russie

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entrepôts
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6 propriétés total trouvé
Entrepôt 15 000 m² dans Vnoukovo, Russie
Entrepôt 15 000 m²
Vnoukovo, Russie
Surface 15 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. d Moscou, district de Vnukovo, village de Kreksh…
$227,607
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Entrepôt 2 545 m² dans Vnoukovo, Russie
Entrepôt 2 545 m²
Vnoukovo, Russie
Surface 2 545 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production B est proposée à la location. d Moscou, village Mosk…
$77,488
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Propriété commerciale 53 293 m² dans Vnoukovo, Russie
Propriété commerciale 53 293 m²
Vnoukovo, Russie
Surface 53 293 m²
Classe Un centre d'affaires est un complexe de bureaux de étages variables de 6 à 8 étages. …
$94,61M
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TekceTekce
Entrepôt 21 015 m² dans Vnoukovo, Russie
Entrepôt 21 015 m²
Vnoukovo, Russie
Surface 21 015 m²
Sol 1
La partie entrepôt est d'un étage, avec un bloc intégré de locaux administratifs et domestiq…
$239,594
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Entrepôt 1 647 m² dans Vnoukovo, Russie
Entrepôt 1 647 m²
Vnoukovo, Russie
Surface 1 647 m²
Sol 3
Numéro d'identification: w12384 Un entrepôt isolé de classe B est proposé à la location. Mos…
$20,827
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Entrepôt 1 955 m² dans Vnoukovo, Russie
Entrepôt 1 955 m²
Vnoukovo, Russie
Surface 1 955 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt chaud chauffé est offert à la location. d Moscou, village de Tolstopalts…
$15,957
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