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Entrepôts à vendre en Vnoukovo, Russie

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Entrepôt 1 647 m² dans Vnoukovo, Russie
Entrepôt 1 647 m²
Vnoukovo, Russie
Surface 1 647 m²
Sol 3
Numéro d'identification: w12384 Un entrepôt isolé de classe B est proposé à la location. Mos…
$20,802
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