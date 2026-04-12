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Location courte durée appartements en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

Kaliningrad
20
Svetlogorsk
6
Zelenogradsk
3
Appartement Supprimer
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32 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
TOP TOP
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4/8
Studio confortable "Riviera" d'une superficie de 32 m2.Hébergement jusqu'à 3 personnes. Nous…
$57
par nuit
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PAVLOV
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Ruban Unité VIP
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 49 m²
Sol 9/10
Designer Apartments
$64
par nuit
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Studio 1 chambre dans Svetlogorsk, Russie
Ruban Unité VIP
Studio 1 chambre
Svetlogorsk, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 4/52
Studio avec vue panoramique sur la mer • Zone 46 m2 • Places de couchage 3Pavlov Design Stud…
$139
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Svetlogorsk, Russie
UP UP
Appartement 1 chambre
Svetlogorsk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 4/5
Appartement avec 1 chambre • Zone 43 m2 • Chambres 4Appartements design "Samland Premium" pa…
$55
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 2/4
Bel appartement confortable dans un quartier calme dans le centre-ville sur la rue Repina - …
$32
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 8/12
Pavlov Appartements "Malevich" - confortable Eurotwo 41 m2 dans le nouveau complexe résident…
$55
par nuit
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Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 3/5
Appartement de 2 pièces pour un court terme dans le centre de Kaliningrad, rue Polotskaya, L…
$47
par nuit
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Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 68 m²
Sol 3/9
Situé au 3ème étage d'une maison de 10 étages avec ascenseur dans un nouveau complexe réside…
$65
par nuit
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Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Sol 1/8
Studio spacieux de 23 m2 à Kaliningrad !Notre studio est l'endroit idéal pour votre séjour c…
$46
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Holmogorovka, Russie
Appartement 1 chambre
Holmogorovka, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 2/4
Je vous propose à la location un appartement 1 pièce avec rénovation design, tous les jours …
$45
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 7/9
Appartements avec 1 chambre • 40 m2 • jusqu'à 2 personnesPavlov "A Kant" - appartements desi…
$70
par nuit
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Appartement 2 chambres dans Svetlogorsk, Russie
Appartement 2 chambres
Svetlogorsk, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 5/5
Designer Eurotreeshka avec loggia • Superficie de 48 m2 • Places de couchage 6Appartement de…
Prix ​​sur demande
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Appartement 2 chambres dans Zelenogradsk, Russie
Appartement 2 chambres
Zelenogradsk, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 5/8
Appartement avec 2 chambres • Zone 60 m2 • Chambres 6Imaginez vos vacances parfaites au bord…
$70
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Svetlogorsk, Russie
Appartement 1 chambre
Svetlogorsk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 2/6
Appartement avec 1 chambre • Zone 43 m2 • Chambres 4Collection Appartements "Saisons", inspi…
$58
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Zelenogradsk, Russie
Appartement 1 chambre
Zelenogradsk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 5/6
Appartement avec 1 chambre • Zone 40 m2 • Places de couchage 3Pavlov Appartements "Royal Har…
$67
par nuit
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Appartement 3 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 3 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Sol 5/5
Appartement de 3 pièces dans le quartier central de Kaliningrad, près du zoo de Kaliningrad.…
$26
par nuit
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Appartement dans Zelenogradsk, Russie
Appartement
Zelenogradsk, Russie
Surface 41 m²
Sol 4/6
Eurodvushka Pavlov "Laguna" in Zelenogradsk—this is a stylish apartment with an area of 42 m…
$64
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 18 m²
Sol 1/5
Studio • Surface 18 m2 • Chambres 2Pavlov Studio Art Brick est la combinaison parfaite de de…
$49
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 7/10
Appartement 1 pièce pour RENT à ul. Yubileynaya, 12. L'appartement est entièrement prêt pour…
$45
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 29 m²
Sol 4/8
A louer appartement 1 pièce sur ul. Marsh Novikova, 11 chauffage autonome, réparations cosmé…
$32
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 3/9
Appartement 1 pièce dans la rue. Bagrationa Orr Fish Village. Objet 26256-32495
$39
par nuit
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Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 21 m²
Sol 1/8
Elegant and functional studio "Yantar A" with an area of ​​21 m2 with a sofa. Accommodation …
$49
par nuit
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Appartement dans Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Appartement
Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 26 m²
Sol 5/5
Pavlov Apartments "Seagull" est un Eurotwo confortable avec une superficie de 26 m2, idéal p…
$42
par nuit
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Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Sol 2/8
Studio • Superficie 23 m2 • Chambres 2Studio élégant Pavlov "Okhra" avec une nouvelle répara…
$46
par nuit
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Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 4/9
Pour location à court terme sur la rue Frunze. Appartement avec meubles et appareils. A part…
$19
par nuit
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Appartement dans Svetlogorsk, Russie
Appartement
Svetlogorsk, Russie
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 6/8
Frais, air de mer, plages de la Baltique luxueuses, bon service, excursions aux endroits his…
$65
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Baltiysk, Russie
Appartement 1 chambre
Baltiysk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/3
Apartments Pavlov "Colorful Dreams" — designer euro-room apartment in Baltiysk, just 100 met…
$44
par nuit
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Appartement dans Kaliningrad, Russie
Appartement
Kaliningrad, Russie
Surface 45 m²
Sol 2/8
$50
par nuit
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Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Sol 6/8
Je vous propose à la location un appartement de 2 pièces dans le centre de la rue Rimskaya, …
$58
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 2/8
Appartement avec 1 chambre • Zone 41 m2 • Chambres 4Appartements design élégants et inhabitu…
$48
par nuit
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