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Location courte durée appartements en Zelenogradsk, Russie

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Appartement dans Zelenogradsk, Russie
Appartement
Zelenogradsk, Russie
Surface 41 m²
Sol 4/6
Eurodvushka Pavlov "Laguna" in Zelenogradsk—this is a stylish apartment with an area of 42 m…
$64
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PAVLOV
Langues
Русский
Appartement 2 chambres dans Zelenogradsk, Russie
Appartement 2 chambres
Zelenogradsk, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 5/8
Appartement avec 2 chambres • Zone 60 m2 • Chambres 6Imaginez vos vacances parfaites au bord…
$70
par nuit
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Agence
PAVLOV
Langues
Русский
Appartement 1 chambre dans Zelenogradsk, Russie
Appartement 1 chambre
Zelenogradsk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 5/6
One-Bedroom Apartment• Area 40 m² &bul; Sleeps 3Apartments Pavlov«Royal Harbor» with a terra…
$67
par nuit
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