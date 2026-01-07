Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Location courte durée appartements en Oblast de Kaliningrad, Russie

11 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 68 m²
Sol 3/9
Situé au 3ème étage d'une maison de 10 étages avec ascenseur dans un nouveau complexe réside…
$62
par nuit
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Sol 6/8
Je vous propose à la location un appartement de 2 pièces dans le centre de la rue Rimskaya, …
$56
par nuit
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 3 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Sol 5/5
Appartement de 3 pièces dans le quartier central de Kaliningrad, près du zoo de Kaliningrad.…
$25
par nuit
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 29 m²
Sol 4/8
A louer appartement 1 pièce sur ul. Marsh Novikova, 11 chauffage autonome, réparations cosmé…
$31
par nuit
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 3/5
Appartement de 2 pièces pour un court terme dans le centre de Kaliningrad, rue Polotskaya, L…
$44
par nuit
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 3/9
Appartement 1 pièce dans la rue. Bagrationa Orr Fish Village. Objet 26256-32495
$37
par nuit
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Holmogorovka, Russie
Appartement 1 chambre
Holmogorovka, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 2/4
Je vous propose à la location un appartement 1 pièce avec rénovation design, tous les jours …
$43
par nuit
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Svetlogorsk, Russie
Appartement 1 chambre
Svetlogorsk, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 2/6
Appartements "Chocolate" à Svetlogorsk. Découvrez un confort de voyage particulier en choisi…
$62
par nuit
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 2/4
Bel appartement confortable dans un quartier calme dans le centre-ville sur la rue Repina - …
$25
par nuit
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Appartement 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 7/10
Appartement 1 pièce pour RENT à ul. Yubileynaya, 12. L'appartement est entièrement prêt pour…
$43
par nuit
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kaliningrad, Russie
Appartement 2 chambres
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 4/9
Pour location à court terme sur la rue Frunze. Appartement avec meubles et appareils. A part…
$19
par nuit
Laisser une demande
