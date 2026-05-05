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Maisons avec jardin à vendre en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

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Kaliningrad
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Oblast de Léningrad
53
Zelenogradsk
9
Svetlogorsk
6
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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Pribrezhnoye, Russie
Maison 4 chambres
Pribrezhnoye, Russie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Vous cherchez une maison de vacances haut de gamme dans un excellent emplacement?Nous offron…
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Agence
Ненахова
Langues
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Types de propriétés en District fédéral du Nord-Ouest

maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

avec Garage
avec Terrasse
avec Piscine
avec Vue du lac
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