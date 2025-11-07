Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Pionersky, Russie

5 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Pionerskij, Russie
Maison 3 chambres
Pionerskij, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
$295,037
Maison 3 chambres dans Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Maison 3 chambres
Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Tauhxauc tes rêves!! Sur la côte de la mer Baltique, dans la ville de Pioneer. Nouvelle mais…
$130,308
Maison 3 chambres dans Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Maison 3 chambres
Pionerskij gorodskoj okrug, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Nombre d'étages 2
TAUHXAUC VOTRE CARAMELO!!! Sur la côte de la mer Baltique, dans la ville de Pioneer. Nouvell…
$158,582
Maison 3 chambres dans Pionersky, Russie
Maison 3 chambres
Pionersky, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 57 m²
Nombre d'étages 2
Maison à vendre 57 mètres carrés dans la propriété sur un terrain de 5,25 acres à Pionerskoy…
$92,199
Maison 5 chambres dans Pionersky, Russie
Maison 5 chambres
Pionersky, Russie
Nombre de pièces 5
Surface 548 m²
Nombre d'étages 3
Luxurious house on the Baltic Sea coast. A unique, inimitable offer that does not require lo…
$871,588
