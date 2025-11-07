Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Pionerskij
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Pionerskij, Russie

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Pionerskij, Russie
Maison 3 chambres
Pionerskij, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
$295,037
Maison 3 chambres dans Pionersky, Russie
Maison 3 chambres
Pionersky, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 57 m²
Nombre d'étages 2
Maison à vendre 57 mètres carrés dans la propriété sur un terrain de 5,25 acres à Pionerskoy…
$92,199
