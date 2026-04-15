Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. District fédéral du Nord-Ouest
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

propriété commerciale
90
entrepôts
3
2 propriétés total trouvé
Bureau 20 m² dans Saint-Pétersbourg, Russie
Bureau 20 m²
Saint-Pétersbourg, Russie
Surface 20 m²
Art. 132866486 Art. 92533486. Nous vous proposons un appartement avec une vue panoramique su…
$128,022
Laisser une demande
Bureau 27 m² dans Saint-Pétersbourg, Russie
Bureau 27 m²
Saint-Pétersbourg, Russie
Surface 27 m²
Art. 132696939 Art. 75167415. Une offre unique du propriétaire à un prix inférieur au marché…
$145,268
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller