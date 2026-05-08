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Bureaux à vendre en Oblast de Kaliningrad, Russie

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11 propriétés total trouvé
Bureau 112 m² dans Sovetsk, Russie
Bureau 112 m²
Sovetsk, Russie
Surface 112 m²
À vendre est un bâtiment de deux étages d'une superficie de 112,4 m2, situé sur un terrain d…
$156,293
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Bureau 140 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 140 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 140 m²
Chambre libre (espace ouvert) avec entrée séparée. Un grand nombre de fenêtres. Convient à t…
$120,531
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Bureau 284 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 284 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 284 m²
Maison à vendre, à l'adresse rue Gagarina, 86 G La propriété et la maison sont la propriété.…
$331,130
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Bureau 155 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 155 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 155 m²
Offrez votre prix pour la chambre dans la rue Jubilé 6. La superficie est de 152,6 m2. Grand…
$223,844
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Bureau 101 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 101 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 101 m²
Je vais vendre le bureau de St. Dobroyubova 48. 101.1 m2. Entrée séparée. Chauffage électriq…
$66,955
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Bureau 472 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 472 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 472 m²
Nous vous présentons un local à usage gratuit à Rybnaya Derevnya. Cet objet est inclus dans …
$1,52M
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Bureau 81 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 81 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 81 m²
Espace bureau de 68 mètres carrés avec une entrée séparée de la rue Dobrolyubova orr Krasnos…
$53,643
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Bureau 44 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 44 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 44 m²
A vendre est un espace commercial lumineux et spacieux de 44 mètres carrés, situé dans le ce…
$64,107
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Bureau 178 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 178 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 178 m²
Locaux st. Chkalova, 24 sous le bureau de 178 mètres carrés. avec une entrée séparée. 7 cham…
$251,659
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Bureau 30 m² dans Kaliningrad, Russie
Bureau 30 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 30 m²
Je vends des bureaux en Colombie-Britannique "Panorama" d'une superficie de 30 m2. Excellent…
$42,385
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Bureau 378 m² dans Guryevsky District, Russie
Bureau 378 m²
Guryevsky District, Russie
Surface 378 m²
Espace bureau dans la rue. Dzerjinsky, 246. La chambre est située dans le bâtiment au 3ème é…
$51,656
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