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Entrepôts à vendre en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 4 130 m² dans Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Entrepôt 4 130 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Surface 4 130 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud moderne de la classe "A" est proposé à la location Superficie totale : 43…
$72,484
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Entrepôt 2 470 m² dans Saint-Pétersbourg, Russie
Entrepôt 2 470 m²
Saint-Pétersbourg, Russie
Surface 2 470 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Superficie totale de 2300…
$43,350
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Entrepôt 8 600 m² dans Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Entrepôt 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Surface 8 600 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 8600 m2…
$150,935
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