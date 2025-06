Village de chalets Vuoksaari

Un terrain dans un village de chalets sur les rives de la rivière Vuoksa-Virta

_______________.



Lieu:

Quartier Priozersky de la région de Leningrad, à 95 km de la CAO

Près de "Vuoksaari" se trouve l'établissement rural romashkin.

Il y a un supermarché, un bureau de poste, un dispensaire OZON et même une ferme à truites.

En outre, le village de Losevo est situé sur la route.



Environnement naturel:

→ Rivière Vuoksa-Wirth et Vuoksa

→ De nombreux lacs: Balakhanovskoye, Soukhodolskoe, Vuoksa



Communications et infrastructures du village

→ Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861)

Routes avec chaussée en croûte asphaltée

→ Élimination de l'eau et système primaire d'extinction des incendies

→ Groupe d'entrée et parking invités

→ Forme de gestion - TSN



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.



Site de présentation en ligne n° 127. Numéro cadastrale du site: 47:03:0502002:463