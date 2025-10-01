  1. Realting.com
Village de chalets Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,116
01/10/2025
$32,116
03/12/2024
$35,684
21/11/2024
$31,402
;
27
ID: 22818
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4283
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Plodovskoe selskoe poselenie

Localisation sur la carte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

Autres complexes
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$41,397
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,104
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
