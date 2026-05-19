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Demeures à vendre en Moscou, Russie

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1 propriété total trouvé
Manoir 6 chambres dans Moscou, Russie
Manoir 6 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 2
Maisons uniques sur le remblai de Sofia avec vue sur le Kremlin. Prix sur demande.Dans le LC…
$100,00M
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Caractéristiques des propriétés en Moscou, Russie

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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