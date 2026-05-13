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Demeures avec jardin à vendre en Russie

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District fédéral central
4
Oblast de Moscou
3
1 propriété total trouvé
Manoir 6 chambres dans Moscou, Russie
Manoir 6 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 2
Maisons uniques sur le remblai de Sofia avec vue sur le Kremlin. Prix sur demande.Dans le LC…
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