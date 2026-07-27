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Immobilier commercial en Krasnoïarsk, Russie

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 4 167 m² dans Krasnoïarsk, Russie
Propriété commerciale 4 167 m²
Krasnoïarsk, Russie
Surface 4 167 m²
Nombre d'étages 9
🏛️ Centre médical Premium sur l'Embankment Yenisei9 étages de grandeur panoramique. Un atout…
$8,59M
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