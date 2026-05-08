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Maisons Piscine à vendre en Oblast de Kaliningrad, Russie

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Zelenogradsk
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Svetlogorsk
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Pionerskij
3
Pionersky
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8 propriétés total trouvé
Maison dans Svetlogorsk, Russie
Maison
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Un complexe de deux maisons dans la ville de station de Svetlogorsk dans un endroit pittores…
$1,99M
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Maison 2 chambres dans Yantarny, Russie
Maison 2 chambres
Yantarny, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison d'un étage terrain de 10 acres de IZHS dans le village de Yantarny du propri…
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Agence
Ненахова
Langues
Русский
Maison dans Doroznyj, Russie
Maison
Doroznyj, Russie
Surface 253 m²
La maison dans le village d'élite fermé de City Village, à 500 mètres de la ville, entouré d…
$423,847
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CoexCoex
Maison dans Svetlogorsk, Russie
Maison
Svetlogorsk, Russie
Surface 100 m²
Nous offrons votre attention à la vente du projet "Miracle" dans le KP "Pereslavskie dachas"…
$132,452
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Maison dans Medvedevka, Russie
Maison
Medvedevka, Russie
Surface 219 m²
Je vous propose à la vente un chalet moderne de 218.5 mètres carrés. dans le style du minima…
$596,034
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Maison dans Svetlogorsk, Russie
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Svetlogorsk, Russie
Surface 479 m²
L'histoire de votre nouvelle vie où les légendes prennent vie. Vous vivez dans un endroit un…
$3,71M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Maison dans Pionersky, Russie
Maison
Pionersky, Russie
Surface 548 m²
Belle maison sur la côte de la mer Baltique. Une offre unique qui n'a pas besoin de publicit…
$939,085
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Maison dans Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie
Maison
Svetlovskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 230 m²
Immeuble résidentiel, salle de bains et elling à vendre avec accès au canal de Kaliningrad. …
$331,130
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