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Bord du lac Maisons à vendre en Russie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Pribrezhnoye, Russie
Maison 4 chambres
Pribrezhnoye, Russie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Vous cherchez une maison de vacances haut de gamme dans un excellent emplacement?Nous offron…
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Agence
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