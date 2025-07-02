Maison de ville Botanica Konstancja

Botanica Konstancja est un domaine intime et fermé de maisons unifamiliales de luxe semi-détachées construites selon des normes haut de gamme, situé au 64 rue Wczasowa dans la prestigieuse ville de Konstancin-Jeziorna (à seulement 30 minutes du centre de Varsovie).
Développé par Citybud, le projet se distingue par son architecture unique, ses plans bien pensés et sa proximité immédiate avec le jardin botanique PAS à Powsin.
Principaux avantages du domaine de Botanica Konstancja :
Des maisons spacieuses d'une superficie totale de 246 m2 à 260 m2, dotées de jardins privés et d'un garage intégré à deux voitures.
Salon unique d'une hauteur de 6 mètres et de grandes fenêtres panoramiques qui remplissent l'intérieur de lumière naturelle.
Disposition fonctionnelle: Rez-de-chaussée avec une zone habitable, au premier étage avec 3 chambres et 2 salles de bains, plus un espace grenier supplémentaire (environ 78 m2) pour un arrangement personnalisé.
Grandes terrasses et jardins privés assurant l'intimité et beaucoup d'espace pour la détente extérieure.
Excellent emplacement: Proximité de l'école américaine de Varsovie (2 km), installations sportives, la tour de remise des diplômes de saumure, et un accès rapide à Varsovie.