Maison de ville Botanica Konstancja

Botanica Konstancja est un domaine intime et fermé de maisons unifamiliales de luxe semi-détachées construites selon des normes haut de gamme, situé au 64 rue Wczasowa dans la prestigieuse ville de Konstancin-Jeziorna (à seulement 30 minutes du centre de Varsovie).

Développé par Citybud, le projet se distingue par son architecture unique, ses plans bien pensés et sa proximité immédiate avec le jardin botanique PAS à Powsin.

Principaux avantages du domaine de Botanica Konstancja :