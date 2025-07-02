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Maison de ville Botanica Konstancja

Konstancin Jeziorna, Pologne
depuis
$583,533
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$2,372/m²
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ID: 39821
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Mazovie
  • Région
    Piaseczno County
  • Ville
    gmina Konstancin Jeziorna
  • Ville
    Konstancin Jeziorna
  • Adresse
    Wczasowa, 64

À propos du complexe

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Botanica Konstancja est un domaine intime et fermé de maisons unifamiliales de luxe semi-détachées construites selon des normes haut de gamme, situé au 64 rue Wczasowa dans la prestigieuse ville de Konstancin-Jeziorna (à seulement 30 minutes du centre de Varsovie).

Développé par Citybud, le projet se distingue par son architecture unique, ses plans bien pensés et sa proximité immédiate avec le jardin botanique PAS à Powsin.

Principaux avantages du domaine de Botanica Konstancja :

  • Des maisons spacieuses d'une superficie totale de 246 m2 à 260 m2, dotées de jardins privés et d'un garage intégré à deux voitures.

  • Salon unique d'une hauteur de 6 mètres et de grandes fenêtres panoramiques qui remplissent l'intérieur de lumière naturelle.

  • Disposition fonctionnelle: Rez-de-chaussée avec une zone habitable, au premier étage avec 3 chambres et 2 salles de bains, plus un espace grenier supplémentaire (environ 78 m2) pour un arrangement personnalisé.

  • Grandes terrasses et jardins privés assurant l'intimité et beaucoup d'espace pour la détente extérieure.

  • Excellent emplacement: Proximité de l'école américaine de Varsovie (2 km), installations sportives, la tour de remise des diplômes de saumure, et un accès rapide à Varsovie.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison
Surface, m² 246.9
Prix ​​par m², USD 2,657
Prix ​​de l'appartement, USD 655,806

Localisation sur la carte

Konstancin Jeziorna, Pologne
Alimentation et boissons

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