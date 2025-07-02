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Appartement dans un nouvel immeuble Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola

Varsovie, Pologne
depuis
$271,304
depuis
$9,206/m²
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ID: 39673
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Mazovie
  • Ville
    Varsovie
  • Adresse
    Zelazna, 54
  • Métro
    Rondo Daszyńskiego (~ 800 m)
  • Métro
    Rondo ONZ (~ 500 m)

À propos du complexe

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тelazna 54 est un projet exclusif du développeur fiable Matexi Polska, qui est une interprétation moderne de la maison de ville classique. Le complexe est situé dans une partie prestigieuse du quartier Volya, entre Rondo ONZ et Rondo Daszyńskiego, à quelques pas des espaces urbains populaires Fabryka Norblina et Browary Warszawskie.

Principaux avantages:

  • Maison louée: La construction est terminée, les clés sont en cours de préparation pour la délivrance.

  • Grand choix de mises en page: Le complexe compte 141 appartements allant de 29 m2 à 132 m2 (1 à 4 chambres).

  • L'infrastructure de la maison: Cour privée verte, terrasse sur le toit ouvert avec vue panoramique sur la ville exclusivement pour les résidents, parking souterrain et espaces de stockage.

  • Situation: Excellente accessibilité des transports (métro M2, tramways, à distance de marche de la gare centrale), à proximité des meilleurs restaurants, centres d'affaires et parcs.

Une excellente option pour votre propre vie au centre de la métropole, et pour les investissements avec des rendements de location élevés.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Localisation sur la carte

Varsovie, Pologne
Soins de santé
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