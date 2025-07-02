Appartement dans un nouvel immeuble Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola

тelazna 54 est un projet exclusif du développeur fiable Matexi Polska, qui est une interprétation moderne de la maison de ville classique. Le complexe est situé dans une partie prestigieuse du quartier Volya, entre Rondo ONZ et Rondo Daszyńskiego, à quelques pas des espaces urbains populaires Fabryka Norblina et Browary Warszawskie.

Principaux avantages:

Maison louée: La construction est terminée, les clés sont en cours de préparation pour la délivrance.

Grand choix de mises en page: Le complexe compte 141 appartements allant de 29 m2 à 132 m2 (1 à 4 chambres).

L'infrastructure de la maison: Cour privée verte, terrasse sur le toit ouvert avec vue panoramique sur la ville exclusivement pour les résidents, parking souterrain et espaces de stockage.

Situation: Excellente accessibilité des transports (métro M2, tramways, à distance de marche de la gare centrale), à proximité des meilleurs restaurants, centres d'affaires et parcs.

Une excellente option pour votre propre vie au centre de la métropole, et pour les investissements avec des rendements de location élevés.