Etalon Estate Group

Agence immobilière internationale à Poznan, Pologne. Nous fournissons des services pour l'achat de biens immobiliers en Pologne et dans d'autres pays. Marché immobilier primaire et secondaire. Le niveau de professionnalisme et d'expérience de nos experts nous permet de servir tous les segments du marché immobilier - des petits appartements et maisons aux hôtels, centres d'affaires et bâtiments industriels. Nos clients peuvent compter sur nos experts pour superviser l'ensemble de la transaction, de la signature du contrat immobilier et de la présentation des propriétés avant les formalités notaires et le transfert réel de l'immobilier ainsi que la disponibilité 24/7 de nos professionnels. Nous fournissons des services connexes supplémentaires tels que le prêt hypothécaire, la conception et la décoration et la gestion immobilière.