Etalon Estate Group

Pologne, Poznan
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2018
Sur la plateforme
7 années 1 mois
Langues
Русский, Polski
Site web
etalon-estate.pl
À propos de l'agence

Agence immobilière internationale à Poznan, Pologne. Nous fournissons des services pour l'achat de biens immobiliers en Pologne et dans d'autres pays. Marché immobilier primaire et secondaire. Le niveau de professionnalisme et d'expérience de nos experts nous permet de servir tous les segments du marché immobilier - des petits appartements et maisons aux hôtels, centres d'affaires et bâtiments industriels. Nos clients peuvent compter sur nos experts pour superviser l'ensemble de la transaction, de la signature du contrat immobilier et de la présentation des propriétés avant les formalités notaires et le transfert réel de l'immobilier ainsi que la disponibilité 24/7 de nos professionnels. Nous fournissons des services connexes supplémentaires tels que le prêt hypothécaire, la conception et la décoration et la gestion immobilière.

Prestations de service
  • Vente de biens immobiliers commerciaux et résidentiels en Pologne et au sud de Chypre. Objets des bases de données immobilières fermées et publiques
  • Le meilleur immobilier des plus grands promoteurs des pays ci-dessus. Plus de 3000 offres.
  • Prêts hypothécaires
  • Location immobilière en Pologne et Chypre avec un soutien et une adaptation complets
  • Nous nous spécialisons dans l'immobilier de resort de n'importe quel segment, y compris la classe premium
  • Aide à l'obtention d'un permis de séjour en Pologne, de résidence permanente à Chypre et d'un visa d'investisseur en Grèce.
  • Biens d'investissement avec calculs de rentabilité
  • L'immigration des entreprises. Adaptation des entreprises
  • Service après-vente. Gestion du matériel
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 00:19
(UTC+1:00, Europe/Warsaw)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
TOP TOP
Complexe résidentiel Nowoczesny projekt mieszkaniowy Poznan
Complexe résidentiel Nowoczesny projekt mieszkaniowy Poznan
Poznan, Pologne
depuis
$157,321
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 16
Agence
Etalon Estate Group
TOP TOP
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznan, Pologne
depuis
$119,224
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Looking for the perfect place to live or invest? An amazing opportunity awaits you at the intersection of Yanicki and Dombrowski streets in the prestigious Poznan-Jerzyce district. The project was created with concern for the comfort of the residents, offering a self-sufficient city in the c…
Agence
Etalon Estate Group
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Poznan, Pologne
depuis
$106,891
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Agence
Etalon Estate Group
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Afficher tout Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Pologne
depuis
$113,194
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Agence
Etalon Estate Group
Maison de ville Lusowo
Maison de ville Lusowo
Maison de ville Lusowo
Lusowo, Pologne
depuis
$243,930
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Agence
Etalon Estate Group
