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Maisons de ville Piscine à vendre en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

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Maison de ville 3 chambres dans Agios Sergios, Chypre du Nord
Maison de ville 3 chambres
Agios Sergios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 183 m²
Propriété de Chypre-Nord: Maison de ville 3+1 à Orchard, Yeni Boğaziçi - maison finie au bor…
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Caractéristiques des propriétés en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

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