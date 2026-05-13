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Maisons avec garage à vendre en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

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Agios Sergios
9
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Agios Sergios, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Agios Sergios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Située dans l'un des quartiers les plus paisibles et bien organisés de Yeniboğaziçi, Gazimağ…
$371,931
T.V.A.
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