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Loyer mensuel de maisons de ville en Chypre du Nord

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Maison de ville dans Chypre du Nord
Maison de ville
Chypre du Nord
Surface 200 m²
La conception moderne de Boaz dans le quartier d'Iskele est spacieuse villa neuve avec 3+1 -…
$2,288
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Agence
Chypre du Nord & Géorgie Etazhi
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
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